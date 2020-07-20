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В США предотвращена армянская провокация

В США предотвращена армянская провокация Азербайджанцы, живущие в США, предотвратили провокацию, которую намеревались совершить армяне перед посольством Азербайджана в Вашингтоне.
Нагорно-карабахский конфликт
20 июля 2020 г. 04:21
В США предотвращена армянская провокация

Азербайджанцы, живущие в США, предотвратили провокацию, которую намеревались совершить армяне перед посольством Азербайджана в Вашингтоне.

Как передает местное бюро Report, узнав о том, что группа армян проведет акцию, наши соотечественники в США собрались  перед посольством.

Заранее, было подготовлено и размещено на ограде представительства транспаранты большого размера, разоблачающие агрессивную политику Армении.

В акции, которая длилась более трех часов, приняли участие сотни азербайджанцев. Среди участников было большое количество представителей из Южного Азербайджана и Турции. Демонстранты скандировали такие лозунги, как "Карабах или смерть!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Откажитесь от азербайджанских земель!", "Конец армянскому террору!".

В армянской же акции приняли участие всего порядка 30-35 человек.

Благодаря мерам предосторожности посольства и активности азербайджанцев, армяне были вынуждены провести свою акцию, не привлекая внимания в отдалении от посольства.

Таким образом, акция, проведенная армянами, не дала желаемого результата, напротив, общественность США была проинформирована об агрессивной политике Армении.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов принял наших соотечественников в посольстве. Дипломат поблагодарил их от имени азербайджанского государства за патриотизм.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-dakı soydaşlarımız ermənilərin aksiya planını pozublar

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