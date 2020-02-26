В США почтили память жертв Ходжалы - ФОТО

В Чикаго, США, состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как передает местное бюро Report, мероприятие было организовано Азербайджанским центром по штатам Среднего Запада Америки, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и участии посольства нашей страны в США.

В рамках мероприятия были организованы фотовыставка и семинар на тему "Ходжалинская трагедия – память крови и почтение памяти".

В мероприятии приняли участие президент Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США (АСМА) Фарид Мамедов и председатель правления АСМА Мехрибан Мамедова, генеральный консул Турции в городе Чикаго Айше Сельджан Шанлы, сотрудница посольства Азербайджана в США Шалале Велиева, сотрудница Государственного комитета по работе с диаспорой Лала Исмайылова, представители Конгресса США, общественные деятели города Чикаго, представители азербайджанской, турецкой, узбекской, киргизской, пакистанской, индийской и молдавской общин.

Выступившая председатель правления Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки Мехрибан Мамедова подчеркнула, что в рамках начатой Арменией в 1988 году военной агрессии против Азербайджана и политики этнической чистки, учиненной против азербайджанского народа с помощью 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года учинили в Ходжалы кровопролитие. Мирные жители, пытавшиеся покинуть оккупированный город, были уничтожены. В результате армянскими военнослужащими были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков.

Сотрудница посольства нашей страны в США Шалале Велиева в своем выступлении подробно проинформировала участников встречи об истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, агрессорской политике Армении против нашей страны, фактах этнической чистки против нашего народа и геноцидах. Рассказав о международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", начатой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в 2008 году, довела до внимания участников мероприятия информацию о направлениях деятельности кампании и ее целях.

Участники мероприятия посмотрели короткий видеоролик, посвященный Ходжалинской резне. Представитель азербайджанской общины Джавад Исмайылбейли исполнил на музыкальном инструменте печальную мелодию. Его исполнение было встречено с большим интересом участниками мероприятия.

Мэр города Скоки штата Иллинойс США Джордж Ван Дусен подписал декларацию, связанную с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Вусала Аббасова