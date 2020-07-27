В США планы армян спровоцировать азербайджанцев потерпели крах

Армяне, поняв, что их провокаторский план провалился, разошлись через час

Планы армян спровоцировать азербайджанцев в Нью-Йорке, США, потерпели крах.

Как передает местное бюро Report, проживающие в США армяне распространили в местных СМИ и соцсетях призывы к проведению митинга, причем настаивали, чтобы в митинге приняли участие и азербайджанцы, но провокаторский план армян потерпел неудачу.

Сотни армян столпились на центральном проспекте 3th Avenue Манхеттена в Нью-Йорке. Некоторые из них принесли с собой резиновые дубинки. Какое-то время армянские провокаторы что-то выкрикивали, стараясь привлечь внимание местной общественности, но без толку, никакой местный медиа-орган также не осветил эту провокационную выходку армян.

На место проведения акции были привлечены сотрудники полиции Нью-Йорка. Наши соотечественники, прислушавшись к призыву посольства Азербайджана в Вашингтоне, не пошли на территорию, где проводилась акция. Несмотря на то, что на проведение разрешенного митинга было отведено три часа, армяне, поняв, что их провокаторский план провалился, разошлись через час.