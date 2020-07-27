О нас
Report Georgia

В США планы армян спровоцировать азербайджанцев потерпели крах

В США планы армян спровоцировать азербайджанцев потерпели крах Армяне, поняв, что их провокаторский план провалился, разошлись через час
Нагорно-карабахский конфликт
27 июля 2020 г. 10:28
В США планы армян спровоцировать азербайджанцев потерпели крах

Планы армян спровоцировать азербайджанцев в Нью-Йорке, США, потерпели крах.

Как передает местное бюро Report, проживающие в США армяне распространили в местных СМИ и соцсетях призывы к проведению митинга, причем настаивали, чтобы в митинге приняли участие и азербайджанцы, но провокаторский план армян потерпел неудачу.

Сотни армян столпились на центральном проспекте 3th Avenue Манхеттена в Нью-Йорке. Некоторые из них принесли с собой резиновые дубинки. Какое-то время армянские провокаторы что-то выкрикивали, стараясь привлечь внимание местной общественности, но без толку, никакой местный медиа-орган также не осветил эту провокационную выходку армян.

На место проведения акции были привлечены сотрудники полиции Нью-Йорка. Наши соотечественники, прислушавшись к призыву посольства Азербайджана в Вашингтоне, не пошли на территорию, где проводилась акция. Несмотря на то, что на проведение разрешенного митинга было отведено три часа, армяне, поняв, что их провокаторский план провалился, разошлись через час.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ermənilərin soydaşlarımıza qarşı təxribatı baş tutmadı
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армения нарушила перемирие 45 раз за сутки
Армения нарушила перемирие 45 раз за сутки
27 июля 2020 г. 09:44
Парламент Малайзии поддержал Азербайджан
ФотоПарламент Малайзии поддержал Азербайджан
27 июля 2020 г. 08:26
Армяне нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки
Армяне нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки
26 июля 2020 г. 09:47
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление
26 июля 2020 г. 09:45
Посол Азербайджана в России обратился к соотечественникам
Посол Азербайджана в России обратился к соотечественникам
25 июля 2020 г. 14:20
Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз за сутки
Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз за сутки
25 июля 2020 г. 09:40
Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян
Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян
25 июля 2020 г. 06:19
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
25 июля 2020 г. 03:15
Автомобили с надписями Карабах это Азербайджан едут по улицам Нью-Йорка
ФотоАвтомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка
25 июля 2020 г. 01:14
Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста
Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста
24 июля 2020 г. 23:33
396x350

Последние новости

10:28
ФотоВ США планы армян спровоцировать азербайджанцев потерпели крах Нагорно-карабахский конфликт
10:27
Названо число азербайджанцев, получивших гражданство Украины за полгода Внешняя политика
10:24
В Кабинете министров новое назначение Внутренняя политика
10:22
Умер известный дизайнер, создававший костюмы для Дэвида Боуи Искусство
09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020) Финансы
09:44
Армения нарушила перемирие 45 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:24
Из-за протестов в США пострадали более 20 полицейских Другие страны
09:20
Цена золота обновила исторический рекорд Финансы
08:39
В Китае официально закрылось генконсульство США Другие страны
08:37
Найдены новые эффективные препараты против коронавируса Здравоохранение
08:30
В Баку автомобиль сбил 6-летнего ребенка Происшествия
08:26
ФотоПарламент Малайзии поддержал Азербайджан Нагорно-карабахский конфликт
07:40
ФотоСтивен Сигал хочет приобрести участок в России Это интересно
06:51
В Баку женщина пострадала в ДТП Происшествия
06:32
В России задержали участников террористической организации В регионе
Вся новостная лента