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В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов

В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометных снарядов в села Юхары Ойсузлу, Дондар Гушчу и Хаджаллы Товузского района.
Нагорно-карабахский конфликт
19 июля 2020 г. 23:17
В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометных снарядов в села Юхары Ойсузлу, Дондар Гушчу и Хаджаллы Товузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Товузского района, которые осмотрели два дома и их дворовые участки.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий, специалистами агентства были обнаружены остатки 100-мм артиллерийского снаряда (OF-412), а также других, выпущенных армянскими вооруженными силами.

На территории в 430 кв.м вокруг найденных боеприпасов был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не зафиксировано.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda ermənilərin atdığı top mərmisi və mərmi qalıqları aşkarlandı

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