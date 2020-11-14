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В РПЦ призвали возобновить трехсторонний диалог религиозных лидеров по Карабаху

В РПЦ призвали возобновить трехсторонний диалог религиозных лидеров по Карабаху Митрополит считает, что настало время возобновить диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху при посредничестве патриарха Кирилла
Нагорно-карабахский конфликт
14 ноября 2020 г. 16:09
В РПЦ призвали возобновить трехсторонний диалог религиозных лидеров по Карабаху

Настало время возобновить диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху при посредничестве патриарха Кирилла.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

"Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, очень важно, чтобы голос религиозных лидеров был призывом к миру.

Он выразил надежду на то, что религиозные лидеры при посредничестве патриарха Московского и всея Руси смогут способствовать умиротворению ситуации и установлению прочного мира не только на земле Нагорного Карабаха, но и в Армении с Азербайджаном.

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