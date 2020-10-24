В результате вражеской агрессии погибли 8, ранены 16 школьников

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерство образования Азербайджана

С 27 сентября по сей день в результате агрессии вооруженных сил Армении погибли 8, ранены 16 азербайджанских школьников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерство образования Азербайджана.

Отмечается, что в целом, урон нанесен около 40 школам:

"Утром 24 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Геранбойский и Тертерский районы. В результате попадания ракеты в село Кебирли Тертерского района погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу, 2004 г.р. Одна из выпущенных ракет упала в сад во дворе дома Орхана. Орхан учился в 10 классе полной средней школы №10 села Хорузлу данного района.

Кроме того, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября Маяков Артур Владимирович, 2007 г.р., скончался в стационаре больницы, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Артур являлся учеником 7-го класса полной средней школы №29 имени К.Д.Ушинского в городе Гянджа.

Да упокоит Аллах души школьников. Выражаем глубокие соболезнования из близким!"