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В результате обстрела армянами Геранбойского района погибла 53-летняя женщина

В результате обстрела армянами Геранбойского района погибла 53-летняя женщина Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 18:20
В результате обстрела армянами Геранбойского района погибла 53-летняя женщина

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, 29 октября начиная с утренних часов вражескими силами интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу был подвергнут Геранбойский район.

В результате попадания снаряда в жилой дом в селе Тапнарагоюнлу Геранбойского района погибла жительница села Зиядова Флора Гараш гызы (1967 г.р.), жилому дому был нанесен значительный ущерб.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Goranboya atəşi nəticəsində həlak olan şəxs 53 yaşlı qadındır

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