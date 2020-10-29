В результате обстрела армянами Геранбойского района погибла 53-летняя женщина

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, 29 октября начиная с утренних часов вражескими силами интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу был подвергнут Геранбойский район.

В результате попадания снаряда в жилой дом в селе Тапнарагоюнлу Геранбойского района погибла жительница села Зиядова Флора Гараш гызы (1967 г.р.), жилому дому был нанесен значительный ущерб.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия.