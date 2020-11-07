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В результате обстрела армянами Барды погиб 16-летний подросток

В результате обстрела армянами Барды погиб 16-летний подросток В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия
Нагорно-карабахский конфликт
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7 ноября 2020 г. 17:03
В результате обстрела армянами Барды погиб 16-летний подросток

Вооруженные силы Армении продолжают преступные действия против мирного населения, грубо нарушая объявленный режим гуманитарного прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, 07.11.2020 вражеские вооруженные подразделения подвергли Бардинский район интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу в различных направлениях.

Сегодня в районе 16.00 на дом в селе Ени Айриджа Бардинского района упал снаряд, в результате чего погиб Рагимов Шахмалы Атраф оглу 2004 г.р., дом серьезно поврежден.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Teenager killed in Barda shelling by Armenian forces
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Bərdəni atəşə tutması nəticəsində yeniyetmə həlak olub

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