В рамках визита в регион сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Нагорный Карабах

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В рамках предстоящего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют побывать в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его словам, сопредседатели планируют посетить регион позже в этом месяце. "Это возможность продолжить начатое на встречах на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге и продолжить обсуждение элементов урегулирования", - отметил американский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли сопредседатели предложить президентам Азербайджана и Армении встречу, известно ли ориентировочно место и сроки встречи, Джеймс Уорлик заметил: "Мы надеемся, что президенты проведут встречу при первой же возможности, хотя в этот раз пока нет даты или условленного места".