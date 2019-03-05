​В прошлом году Азербайджан внес 96 иностранцев в "черный список"

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Имена 96 иностранных граждан, в прошлом году проигнорировавших предупреждения Азербайджанской Республики и незаконно совершивших визит на оккупированные территории, внесены в "Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Кабмина о деятельности за 2018 год.

В отчете говорится, что наложен запрет на въезд этих лиц в страну и в отношении них приняты соответствующие меры, предусмотренные в законодательстве Азербайджанской Республики.

В результате проделанных работ ряд иностранных граждан обратились к азербайджанской стороне и принесли извинения за визит на оккупированные территории. В то же время они попросили исключить или не вносить их имена в список, составленный министерством иностранных дел. В целом, на основе поступивших соответствующих обращений и информации в 2014-2018 гг. имена более 40 лиц были исключены из указанного списка.