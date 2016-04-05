​В парламенте Азербайджана проходят обсуждения в связи с боевыми действиями на фронте

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Мы обязательно завершим правое дело и отомстим за наших шехидов. Шехиды пролили свою кровь за Родину". Как передает Report, об этом заявила в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании парламента заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Депутат Гудрат Гасангулиев в своем выступлении сказал, что передает часть своей зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана. Он призвал коллег последовать его примеру: "Азербайджан доказал, что большую победу можно одержать путем маленьких потерь. Армянская армия сломлена психологически. Азербайджан должен воспользоваться ситуацией и уничтожить вражескую армию".

Депутат Ганира Пашаева заявила, что Азербайджан не откажется ни от одной пяди своих земель: "Никто не может осуждать Азербайджан, потому что он воюет за освобождение своих земель. События на фронте лишний раз доказали, что азербайджанский народ находится рядом со своим президентом".

Спикер Октай Асадов отметил, что на протяжении всей линии соприкосновения проживает гражданское население: "Однако ни один человек не отступил. С армянской стороны же все бегут с территорий вплоть до Шуши. Это и есть результат. Вера наших людей в правительство бесконечна".