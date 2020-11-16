В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан

Турция направляет в Азербайджан своих военнослужащих

Турция направляет в Азербайджан своих военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующий законопроект подготовила администрация президента Турции.

Законопроект был представлен для обсуждения в Великое Национальное Собрание Турции (парламент).

Стали известны детали законопроекта. Проект связан с деятельностью турецких вооруженных сил в Совместном центре мониторинга в Карабахе в течение 1 года.

"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.