В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан

Турция направляет в Азербайджан своих военнослужащих.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующий законопроект подготовила администрация президента Турции.
Законопроект был представлен для обсуждения в Великое Национальное Собрание Турции (парламент).
Стали известны детали законопроекта. Проект связан с деятельностью турецких вооруженных сил в Совместном центре мониторинга в Карабахе в течение 1 года.
"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - говорится в тексте документа.
Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.