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В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан

В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан Турция направляет в Азербайджан своих военнослужащих
Нагорно-карабахский конфликт
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16 ноября 2020 г. 12:47
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
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Турция направляет в Азербайджан своих военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующий законопроект подготовила администрация президента Турции.

Законопроект был представлен для обсуждения в Великое Национальное Собрание Турции (парламент).

Стали известны детали законопроекта. Проект связан с деятельностью турецких вооруженных сил в Совместном центре мониторинга в Карабахе в течение 1 года.

"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

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Версия на английском языке Turkish parliament to discuss bill on sending troops to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycana ordu göndərməsi ilə bağlı layihə parlamentə təqdim olunub

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