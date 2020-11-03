В отношении создавших незаконные формирования в Азербайджане армян возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с другими государственными учреждениями продолжает принимать все необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с другими государственными учреждениями продолжает принимать все необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в рамках этих мер Следственным управлением Генеральной прокуратуры было проведено расследование на основании материалов, направленных из Службы государственной безопасности касательно привлечения гражданином Республики Армения Владимиром Вартановым и другими лицами иностранных граждан, проживающих за пределами Армении, формирования не предусмотренной законодательством Азербайджанской Республики вооруженной группы иностранцев под названием "VoMa" ("Voxj Mnalu Arvest" - искусство выживания), проведения учений для участников данной группы и совершения ее участниками террористических и других преступных действий на оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что в целях совершения террористических актов против Азербайджанской Республики и ее граждан Владимир Вартанов и другие создали военизированную организацию под названием "VoMa" на территории Армении в 2014-ом году и с помощью интернет-ресурсов вербовали в "VoMa" иностранных граждан армянского происхождения, а также членов Асала, РПК и других террористических организаций, организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» ("Батальон ВоМА").

Также было установлено, что упомянутые лица незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории в целях поддержки незаконного режима, действующего под названием "Нагорно-Карабахская Республика" и были использованы военно-политическим режимом Республики Армения в качестве наемников в войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджанской Республики, а также против гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутой организации участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили многочисленные преступления в различных регионах Азербайджанской Республики против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.

По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Поскольку привлечение Арменией, поддерживающей терроризм на государственном уровне и превратившей его в один из основных инструментов своей агрессивной политики, наемников и террористов в ряды своей оккупационной армии противоречит международному праву, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призывает международные организации принять все необходимые меры для применения санкций в соответствии с международным правом в отношении государства-оккупанта.