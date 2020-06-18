В ООН распространен доклад о нагорно-карабахском конфликте

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке издан всеобъемлющий доклад о международно-правовых обязательствах Республики Армения как агрессора, оккупирующего территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный доклад, основным автором которого является профессор и королевский адвокат Малкольм Шоу (Великобритания), содержит следующие ключевые выводы:

- Регулярные вооруженные силы Армении принимали непосредственное участие в захвате Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана.

- Армения незаконно установила на оккупированных азербайджанских территориях марионеточный режим и продолжает поддерживать его существование различными способами, в том числе посредством сохранения военного присутствия на этих территориях. Армения не может снять с себя ответственность за эти нарушения международного права, просто пытаясь скрыть свою роль агрессора за ширмой марионеточного режима.

- Международное право запрещает приобретение территории с применением силы, и, следовательно, никакие действия, предпринимаемые Арменией или ее марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, не могут изменить существовавший ранее правовой статус этих территорий, которые, таким образом, остаются азербайджанскими по международному праву.

- Армения несет государственную ответственность за нарушения ею международного гуманитарного права и международного права прав человека. К таким нарушениям относятся попытки изменить азербайджанские законы и правовую систему, распространяющиеся на оккупированные территории, посягательства на имущественные права и повреждение или уничтожение объектов культурного и исторического значения, создание поселений армян на оккупированных территориях, ненадлежащее обращение с покровительствуемыми лицами и насильственные исчезновения.

- Армения обязана как прекратить совершаемые ею нарушения, так и возместить ущерб в связи с ними. Согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, такие обязательства могут контролироваться и осуществляться посредством механизмов, действующих в отношении Армении, таких как договорные органы ООН по правам человека и соответствующие международные судебные институты.

- Что касается военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Арменией в ходе агрессии, то индивидуальная ответственность может осуществляться через национальные суды, включая суды различных вовлеченных или третьих государств, в то время как ответственность Армении как государства может быть обеспечена через соответствующие межгосударственные механизмы.

Разоблачающий оккупационную политику Армении доклад издан и распространен в статусе официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.