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В Нью-Йорке в небо поднялся самолет с транспарантами о Карабахе

В Нью-Йорке в небо поднялся самолет с транспарантами о Карабахе Самолет кружил над Нью-Йорком в течение трех часов, местные жители с большим интересом восприняли транспаранты
Нагорно-карабахский конфликт
30 июля 2020 г. 09:59
В Нью-Йорке в небо поднялся самолет с транспарантами о Карабахе

В американском городе Нью-Йорк при организации членов азербайджанской общины над островом Манхэттен в небо поднялся самолет с транспарантами "Stop Armenian Occupation" (Конец армянской оккупации), "Karabakh is Azerbaijan!" (Карабах – это Азербайджан).

Как передает местное бюро Report, самолет кружил над Нью-Йорком в течение трех часов, местные жители с большим интересом восприняли транспаранты.

В парке Либерти, откуда самолет был хорошо виден, собрались наши соотечественники. Они принесли с собой флаги и скандировали лозунги, а когда самолет пролетел над ними, встретили его аплодисментами.

Самолет пролетел перед зданиями государственной значимости, бизнес-центрами Empire Building, Business Center и жилыми зданиями.

Организатор проекта Эльмар Байрамов сказал Report, что в течение двух недель армяне оказывали давление на компанию Airads, занимающуюся воздушной рекламой, чтобы помешать реализации проекта. Более того армяне даже заплатили компании за это. Однако их усилия были напрасными.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Qarabağ şüarlarını daşıyan təyyarə havaya qaldırılıb

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