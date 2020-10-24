В немецком городе прошла акция протеста против террора в Гяндже

Наши соотечественники, проживающие в немецком городе Билефельд, при поддержке немецко-азербайджанского культурного общества организовали шествие от центральной железнодорожной станции до площади Кундгебунг

Наши соотечественники, проживающие в немецком городе Билефельд, при поддержке немецко-азербайджанского культурного общества организовали шествие от центральной железнодорожной станции до площади Кундгебунг.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, шествие, в котором приняли участие азербайджанская и турецкая общины, было организовано в знак протеста против гибели мирных жителей в результате ракетного обстрела армянской армией ряда районов и городов Азербайджана, в том числе Гянджи.

Участники шествия назвали нападение вооруженных сил Армении на мирное население преступлением против человечности и заявили, что Армения, проводящая политику агрессии и терроризма, грубо нарушила международное право.

Участники марша скандировали на разных языках: "Карабах - это Азербайджан!", "Молитесь за Гянджу!", "Положить конец армянскому терроризму!", "Мирные жители неприкосновенны!", "Положить конец смертям детей!", "Мы говорим терроризму нет", "Не поддерживайте государство-оккупанта!", "Армения, выполняй резолюции ООН!", "Не верь Армении", "Прекратите армянскую оккупацию!", "Положите конец армянской агрессии" и "Положите конец армянскому террору".