В направлении Товузского района идут ожесточенные бои

В ночь с 13 на 14 июля и утром продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в ходе боевых действий в направлении Товузского района, противник, неся многочисленные потери, был вынужден отступить.
Находившийся в ходе боевых действий на передней линии обороны генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглу героически погиб.
Нижеперечисленные военнослужащие Азербайджанской армии также погибли при отражении атаки противника:
- полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглу
- майор Ахмедов Намиг Хаджан оглу
- майор Новрузов Анар Гюльверди оглу
- гизирь Зейналлы Ильгар Аяз оглу
- гизирь Бабаев Яшар Васиф оглу
- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших.
Аллах ряхмят елясин!
Есть также раненые в боях. Они немедленно получили медицинскую помощь, и их жизни ничто не угрожает.
В результате карательных мер, предпринятых для пресечения активности противника, были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и сотни военнослужащих врага.
Противник также подвергает обстрелу мирное население и наши населенные пункты. Ответные действия, предпринимаемые против врага, продолжаются.
Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.