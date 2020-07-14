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В направлении Товузского района идут ожесточенные бои

В направлении Товузского района идут ожесточенные бои Ответные действия, предпринимаемые против врага, продолжаются
Нагорно-карабахский конфликт
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14 июля 2020 г. 15:04
В направлении Товузского района идут ожесточенные бои

В ночь с 13 на 14 июля и утром продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в ходе боевых действий в направлении Товузского района, противник, неся многочисленные потери, был вынужден отступить.

Находившийся в ходе боевых действий на передней линии обороны генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглу героически погиб.

Нижеперечисленные военнослужащие Азербайджанской армии также погибли при отражении атаки противника:

- полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглу

- майор Ахмедов Намиг Хаджан оглу

- майор Новрузов Анар Гюльверди оглу

- гизирь Зейналлы Ильгар Аяз оглу

- гизирь Бабаев Яшар Васиф оглу

- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших. 

Аллах ряхмят елясин!

Есть также раненые в боях. Они немедленно получили медицинскую помощь, и их жизни ничто не угрожает.

В результате карательных мер, предпринятых для пресечения активности противника, были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и сотни военнослужащих врага.

Противник также подвергает обстрелу мирное население и наши населенные пункты. Ответные действия, предпринимаемые против врага, продолжаются.

Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Fierce fighting underway in Tovuz direction: Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке MN: Tovuz rayonu istiqamətində şiddətli döyüşlər gedir

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