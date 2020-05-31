В Нагорном Карабахе число случаев коронавируса выросло до 40

Число подтвержденных случаев COVID-19 в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана достигло 40.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

26 пациентов уже выздоровели.

На сегодняшний день изолирован 81 человек и проведено 863 теста на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.