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    В Москве началась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ - ФОТО

    В ходе встречи стороны обсудят текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта
    © Report

    Москва. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи стороны обсудят текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Встреча проходит за закрытыми дверями в Доме приемов МИД России.

    Ожидается, что по итогам встречи МИД России распространит заявление.

    "Азербайджан всегда поддерживает  cубстантивные  переговоры для скорейшего урегулирования конфликта и обеспечения прочного мира в регионе", - заявил перед встречей руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    Напомним, 14 ноября в Москве состоялась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

    Также 20 ноября в Баку прибудет глава МИД России Сергей Лавров. В ходе переговоров будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование. 

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