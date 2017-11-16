В Москве началась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ - ФОТО

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Москва. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи стороны обсудят текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Встреча проходит за закрытыми дверями в Доме приемов МИД России.

Ожидается, что по итогам встречи МИД России распространит заявление.

"Азербайджан всегда поддерживает cубстантивные переговоры для скорейшего урегулирования конфликта и обеспечения прочного мира в регионе", - заявил перед встречей руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Напомним, 14 ноября в Москве состоялась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Также 20 ноября в Баку прибудет глава МИД России Сергей Лавров. В ходе переговоров будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование.