 Наверх

В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО

​В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
На встрече присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Report

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна началась в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.

На встрече присутствует  министр иностранных дел России Сергей Лавров, в качестве министра иностранных дел страны-сопредседателя МГ ОБСЕ.

***

По итогам  встречи министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве пресс-служба МИД России и сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступят с совместным заявлением.

Игбал Рустамов


Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi