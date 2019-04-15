В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна началась в Москве.
Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.
На встрече присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров, в качестве министра иностранных дел страны-сопредседателя МГ ОБСЕ.
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По итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве пресс-служба МИД России и сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступят с совместным заявлением.
Игбал Рустамов
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