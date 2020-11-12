В миротворческой миссии в Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24

"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня"

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.



Ранее в Генштабе сообщали, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.