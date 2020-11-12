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В миротворческой миссии в Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24

В миротворческой миссии в Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24 "Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 09:54
В миротворческой миссии в Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24
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Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Ранее в Генштабе сообщали, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

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Версия на английском языке Russian military helicopters to monitor Nagorno-Karabakh
Версия на азербайджанском языке Dağlıq Qarabağa Rusiyanın hərbi helikopterləri də nəzarət edəcək

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