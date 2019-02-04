Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Мингячевире завершен Лагерь интенсивного обучения программированию, организованный под девизом "Code for Future" ("Кодируй будущее") для детей из семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, в отборе, стартовавшем в декабре прошлого года, приняли участие 358 школьников, желающих овладеть передовыми навыками программирования. В результате проведенного отбора путевки в Лагерь получили 60 учащихся, показавших наилучшие результаты.

С 25 января по 3 февраля 2019 года отобранные участники под руководством опытных наставников участвовали в 10-дневном лагере ускоренного обучения (bootcamp). В рамках программы школьники постигли основы программирования на таких языках, как Scratch, HTML и CSS. Наряду с уроками программирования, ученики были привлечены к дополнительным тренингам по развитию социальных навыков и лидерских качеств.

4 лучших ученика, Ахмедова Назрин, Валиев Шамхал, Вализаде Вугар, Бархударов Орхан, были вознаграждены ноутбуками. Также 2 участника - Гасымов Угур, Тагиев Нурлан, отличившиеся особыми навыкам в области информационных технологий, были отобраны для получения бесплатного продвинутого IT курса в Баку.

Отметим, что основной целью проекта является повышение знаний школьников из семей вынужденных переселенцев, нашедших приют в Мингячевире, в сфере ИКТ, обучение их навыкам программирования, а также укрепление обучающего потенциала педагогов. Участие в Лагере интенсивного обучения программированию, проводимого с целью содействия постижению точных наук, обретения новых друзей и свершения новых открытий, проводится на бесплатной основе.

Проект поддержан посольством США в Азербайджане в целях развития местных общин и повышения уровня инклюзивного образования. Аналогичный проект, участниками которого стали вынужденные переселенцы из Джебраильского района, был успешно реализован 5-14 сентября прошлого года в Билясуваре.