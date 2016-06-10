Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В МИД России прокомментировали возможность проведения трехстороннего саммита по Карабаху в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сообщение пресс-службы МИД России о возможности проведения такой встречи было составлено некорректно.

"Речь идет о гипотетической возможности каких-либо контактов. О возможности таких контактов говорили все стороны. Если будут какие-либо практические наработки, о них будет объявлено", - заявила Захарова.

Комментируя роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия "никого не исключает из процесса переговоров".

"Мы ценим роль сопредседателей МГ ОБСЕ в этом вопросе и активно работаем в существующих форматах", - заявила Захарова.