В МИД России прокомментировали незаконный визит депутата Госдумы Затулина в Карабах

Желающие посетить регион Нагорного Карабаха без соответствующего разрешения Баку должны готовы к тому, что им запретят въезд в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя выданную российской стороне ноту Азербайджана в связи с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии, организованном самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях.

Она подтвердила, что МИД России получил ноту азербайджанского посольства по дипломатическим каналам.

М.Захарова напомнила, что на сайте российского МИД висит сообщение, на которое "мало кто из желающих совершить вояж в соответствующий регион обращает внимание".

"У нас на сайте размещено действующее актуальное предупреждение о том, что "гражданам, посетившим без специального разрешения азербайджанских властей территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и семи прилегающих административных районов, азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде в Азербайджан". Это цитата, это актуальная информация, это актуальное предупреждение. Это относится ко всем, и является отражением позиции Азербайджана по данному вопросу", - подчеркнула она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что позиция Москвы по нагорно-карабахскому конфликту и путей его урегулирования хороша известна и остается неизменной.

"Что касается окончательного статуса Нагорного Карабаха, так же все оценки, все заявления, которые делались российской стороной, актуальны. Статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса", - добавила М.Захарова.

По ее словам, представители законодательной властей либо люди, представляющие гражданское общество, которые делают соответствующее заявление по теме нагорно-карабахского конфликта, отражают свою личную точку зрения.

"Это может быть экспертная точка зрения, либо политическое заявление. Так или иначе официальную точку зрения на этот вопрос отражают соответствующие институты исполнительной власти. У нас президентская внешняя политика, соответственно, это прерогатива администрации президента, соответствующих структур и министерство иностранных дел, но и также других ведомств, которые уполномочены делать подобные заявления и отражающие позиции целого государства", - резюмировала М.Захарова.