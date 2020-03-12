В МИД России призвали активизировать переговоры по карабахскому конфликту

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Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта проявить сдержанность и воздерживаться от использования силы на линии соприкосновения огня.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"На границе, линии соприкосновения огня продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня, в результате есть убитые, раненые. Хотела бы выразить соболезнования родным, близким погибших. Мы призываем стороны проявлять сдержанность, воздержаться от использования силы, активизировать переговорные процесс, направленный на достижение урегулирования политическими средствами", - заявила М.Захарова.

По ее словам, российский МИД продолжит отслеживать данную тему.