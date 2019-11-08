В МИД России прокомментировали поездку карабахских сепаратистов в Москву

"Поездка указанных лиц, если и имела место, то носила исключительно частный характер. В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании (НКУ). Никаких встреч с официальными лицами Российской Федерации не проводилось".

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России касательно визита Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, в Москву.

В заявлении МИД РФ отмечается, что "представительство" сепаратистского режима "не зарегистрировано в государственных органах Российской Федерации в качестве дипломатической миссии суверенного государства", поскольку Россия не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику".

"Со своей стороны, будем и далее способствовать достижению нагорно-карабахского урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, так и в национальном качестве, с учетом наших отношений с Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Азербайджан вручил России ноту.