В МИД прокомментировали маршрут сопредседателей МГ ОБСЕ, посетивших Карабах до Баку

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют свою посредническую деятельность по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе существующего мандата".

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос о том, что маршрут совершающих визит в регион сопредседателей МГ ОБСЕ пролегает из Еревана в Карабах и только потом в Баку.

"Как известно, сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют свою посредническую деятельность по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе существующего мандата, согласие на который было дано и Азербайджанской стороной. Нынешний визит сопредседателей МГ ОБСЕ является их очередной поездкой в рамках осуществления указанного мандата. Хотели бы отметить, что сопредседатели, осуществляя свои визиты, традиционно поддерживают контакты как с армянской, так и с азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики. Подобные поездки совершались неоднократно и ранее и рассматриваются нами как деятельность в рамках предпринимаемых усилий по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках соблюдения территориальной целостности Азербайджанской Республики" - отметила Л.Абдуллаева.