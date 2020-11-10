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В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении

В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении Азербайджан обратится в международный суд в связи со зверствами, совершенными вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана.
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 20:56
В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении

В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами, совершенными вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава рабочей группы по имплементации международных стандартов в области прав человека Кямиль Салимов на встрече с представителями дипломатического корпуса в Азербайджане 10 ноября.

Салимов сообщил, что армянские военные открыли артиллерийский огонь по нашим населенным пунктам за пределами зоны боевых действий и применили запрещенное оружие: "Это еще одно свидетельство того, что Армения совершила военные преступления. Армянские военные совершили убийства с применением баллистических ракет. Среди гражданских лиц есть убитые и раненые. В связи с этим соответствующие структуры проводят расследование, после которого факты будут собраны и переданы в международные суды, а виновные понесут наказание".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı vəhşilikləri ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət olunacaq

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