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В Кремле обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана

В Кремле обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана Дмитрий Песков: Мы призываем стороны к сдержанности
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 14:14
В Кремле обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана

“В Кремле глубоко обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана, призывают стороны к сдержанности и прекращению огня”.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на границе этих стран.

"Россия, мы уже тоже об этом заявляли на различных уровнях, готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы, Поэтому еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Kreml Ermənistan və Azərbaycan sərhədində baş verən atışmalardan narahatdır

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