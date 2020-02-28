В Киевском университете состоялось мероприятие, посвященное трагедии в Ходжалы

В Киевском национальном лингвистическом университете в Центре азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие приуроченное к 28-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Организаторами мероприятия выступили Киевский национальный лингвистический университет совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма. Мероприятие состоялось при информационной поддержке информационного агентства Report.

Мероприятие открыл проректор по научно-воспитательной работе и международным связям, доктор педагогических наук, профессор Анатолий Максименко.

"Мы собрались в связи с очень трагическим событием—28 лет назад было убито 613 невинных жителей азербайджанского города Ходжалы. По всему миру часто происходят подобные прецеденты, мы должны делать все возможное чтобы такие трагедии больше не состоялись. И я думаю сегодняшнее мероприятие, как и много других во всем мире, которые посвящены помяты убитых в Ходжалы, тоже будет содействовать тому чтобы мы больше помнили про общечеловеческие ценности",— отметил проректор Анатолий Максименко.

На мероприятии также присутствовала третий секретарь Посольства Азербайджана в Украине Тарана Садыгова. В своём выступлении представитель Посольства детальнее рассказала о зверствах которые происходили в Ходжалы, а также цитировала мемуары армян, которые потом признавались в тех зверствах и жестоких убийствах, которые совершили в Ходжалы и даже хвастались ими. "Несмотря на все это, мы требуем не мести, а справедливости. Справедливого международного суда над теми, кто совершил страшное преступление, и справедливого наказания для преступников. Справедливость для Ходжалы!",—заявила Тарана Садыгова.

Член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук отметила, что очень важно, что на мероприятии большинство выступлений и работ подготовлены самими студентами Киевского национального лингвистического университета, в частности, группой которая профильно изучает азербайджанский язык. "Важно, что студенты изучают такие сложные вопросы истории, готовят об этом доклады, выступления, презентации. Мы видим что украинская молодёжь активно поддерживает Азербайджан в вопросах исторической правды и это в который раз подтверждает, что Украина всегда в разные периоды истории поддерживала Азербайджан. Мы чувствуем боль азербайджанского народа и сегодня вместе с ним скорбим по невинно убитым в Ходжалы, и требуем справедливого наказания для тех кто совершил эти зверства",—отметила член БМЦМ Марина Гончарук .

Модератором мероприятия был преподаватель азербайджанского языка, заведующий Центром азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Интигам Шихизаде.

Студенты подготовили выступления, доклады, презентации про Ходжалинскую трагедию, читали стихи посвящённые трагическому событию, также подготовили стенгазеты.

На мероприятии также присутствовали начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности Анастасия Пожар, заведующая кафедрой тюркологии КНЛУ, кандидат филологических наук Татьяна Тимкова, студенты и другие гости мероприятия.