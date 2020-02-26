В Киеве прошла конференция, посвященная трагедии в Ходжалы - ФОТО

В Киеве прошла международная конференция, посвященная защите мирного населения в ходе конфликтов и приуроченная к годовщине Ходжалинской трагедии, сообщает Report.

Мероприятие прошло при поддержке офисе омбудсмена Украина и Ассоциации международного развития Евразии с участием депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы от украинской Рады, представителями дипломатических корпусов и представителями общественности.

Конференция была приурочена к годовщине Ходжалинской трагедии. В ней приняли участие председатель комиссии по правам человека Верховной Рады, омбудсмен Людмила Денисова, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, председатель группы дружбы с Азербайджаном в украинском парламенте Валерий Колюх.

В ходе мероприятия отмечалось, что Ходжалинская трагедия является преступлением против человечества, следовательно, долг всего цивилизованного сообщества, а не только Азербайджана, требовать справедливости для Ходжалы.

Посол по особым поручения МИД Азербайджана Эльшад Искандаров дал подробную информацию о международных и европейских стандартах защиты гражданского населения в современных глобальных конфликтах в современном мире. По его словам, как мировое сообщество, так и европейские институты продемонстрировали двойные стандарты, игнорируя высокие принципы, провозглашенные ими за годы Ходжалинской трагедии. Он указал, что только в 2009 году международное сообщество признало эту трагедию в результате кампании "Справедливость Ходжалы", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и главным координатором Молодежного форума ОИК по межкультурному диалогу Лейлой Алиевой.

В свою очередь представитель престижного украинского института "Левый берег" Александр Демченко указал, что Ходжалинская трагедия не была должным образом оценена европейскими институтами, выразил надежду, что украинские законодатели в организации также будут активны в этом направлении.