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В Карабахе выявлено еще 14 случаев заболевания коронавирусом

В Карабахе выявлено еще 14 случаев заболевания коронавирусом

В оккупированном Аскеранском районе Азербайджана 14 армян заражены коронавирусом.
Как сообщает Report cо ссылкой на Aysor, они изолированы, что обусловлено их контактом с лицом, осуществившим грузоперевозку из Армении.
Первое заражение коронавирусом среди армян в Карабахе было зарегистрировано 7 апреля.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана достигло 21.


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