В Карабахе выявлено еще 14 случаев заболевания коронавирусом

В оккупированном Аскеранском районе Азербайджана 14 армян заражены коронавирусом.
Как сообщает Report cо ссылкой на Aysor, они изолированы, что обусловлено их контактом с лицом, осуществившим грузоперевозку из Армении.
Первое заражение коронавирусом среди армян в Карабахе было зарегистрировано 7 апреля.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана достигло 21.
В Карабахе выявлено еще 14 случаев заболевания коронавирусомВ Карабахе выявлено еще 14 случаев заболевания коронавирусом
https://report.az/storage/news/9227653cbf3cee90ff8b7b054ab2ac5c/3ee242cf-7a2c-4153-bb64-cd1acf12c37f_292.jpg
В оккупированном Аскеранском районе Азербайджана 14 армян заражены коронавирусом.
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- ВС Армении нарушили перемирие 24 раза за сутки 10 апреля, 2020 / 09:27
- Число заразившихся коронавирусом в Карабахе возросло до трех 09 апреля, 2020 / 18:17
- Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность пограничников в Газахе 09 апреля, 2020 / 17:19
- В ПА ОБСЕ призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе 09 апреля, 2020 / 15:02
- Армяне нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки 09 апреля, 2020 / 09:40
- Село в Нагорном Карабахе закрыто на карантин из-за коронавируса 08 апреля, 2020 / 13:11
- Cо дня Агдабанского геноцида прошло 28 лет 08 апреля, 2020 / 00:13
- В Нагорном Карабахе выявлен первый случай коронавируса 07 апреля, 2020 / 16:05
- ВС Армении нарушили перемирие 07 апреля, 2020 / 09:41
- МИД: Мировая общественность в очередной раз не признала захватническую политику Армении 06 апреля, 2020 / 17:37