В Карабахе выявлено еще 14 случаев заболевания коронавирусом

В оккупированном Аскеранском районе Азербайджана 14 армян заражены коронавирусом.

Как сообщает Report cо ссылкой на Aysor, они изолированы, что обусловлено их контактом с лицом, осуществившим грузоперевозку из Армении.

Первое заражение коронавирусом среди армян в Карабахе было зарегистрировано 7 апреля.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана достигло 21.

