В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

Сформированы Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон

Пять дополнительных центров сформированы в Нагорном Карабахе для решения гуманитарных задач. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

"По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: "Север" и "Юг", сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров", - отмечается в сообщении.

Сформированы Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты "Вестник миротворца"), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.