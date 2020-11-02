В итальянской газете опубликована статья об обстрелах населенных пунктов Азербайджана

В итальянской газете La Republica опубликована статья Пьетро Дель Ре, в которой рассказывается о нагорно-карабахском конфликте, в частности об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана.

В итальянской газете La Republica опубликована статья Пьетро Дель Ре, в которой рассказывается о нагорно-карабахском конфликте, в частности об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана.

Как сообщает Report, в статье говорится, что Тертер подвергается бомбардировкам. В расположенном всего в десяти километрах от вражеских позиций городе с 27 сентября снова загорелся запал этой войны, пишет автор.

Далее в статье рассказывается об обстреле армянами города Барда. Отмечается, что Amnesty International осудила использование армянами запрещенных кассетных бомб: "На площади в Барде, в нескольких километрах отсюда, мы видим фрагменты мощных ракет калибром триста миллиметров. В результате обстрела были убиты более двадцати человек. Это было самым серьезным нападением на мирных жителей с момента возобновления конфликта".

Рауф Бабаев, профессор международных отношений столичного университета Баку, сопровождающий журналистов в Тертер, слишком молод, чтобы хранить воспоминания о войне девяностых годов, но он знает трагические убийства, совершенные в то время. "Без Нагорного Карабаха Азербайджан не может существовать", - говорит профессор.

"На фронте мы не встречаем тех сирийских джихадистов, которых, якобы Анкара послала воевать вместе с азербайджанцами", - отмечается в публикации итальянского издания.