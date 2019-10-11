Председатель общины: В информационной войне с армянами на молодежь падает большая ответственность

В информационной войне с армянами на молодежь падает большая ответственность.

Как сообщает Report, об этом на совместном мероприятии Фонда молодежи и Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" сказал председатель Общественного объединения Турал Гянджалиев.

По его словам, в информационной войне армянам нужно отвечать посредством молодежи: "В последнее время мы проводим мероприятия вместе с молодежью. Так как мы живем в условиях войны, наша цель в проведении подобных мероприятий заключается в том, чтобы ответить армянам, воспользовавшись потенциалом молодежи. Несколько дней назад армяне прибегли к некоторым провокациям, в том числе на стадионе во время футбольного матча. И мы должны ответить армянам в информационной войне. Сегодня существуют широкие возможности, чтобы донести азербайджанские реалии до мира, особенно до занимающихся решением конфликтов международных организаций и международных институтов. Наша молодежь должна воспользоваться этими возможностями".