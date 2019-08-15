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В Грузии создан "Общекавказский дом" - ФOTO

В Грузии создан "Общекавказский дом" - ФOTO

В Грузии создана международная неправительственная миротворческая организация "Общекавказский дом". 

По сообщению грузинского бюро Report, об открытии НПО было объявлено сегодня. 

Учредителями организации являются генерал-майор полиции в отставке, ветеран Карабахской войны Кямиль Мамедов и старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов

Основное направление деятельности организации – поддержка миротворчества на Кавказе. В сентябре запланировано проведение учредительного собрания НПО, на которое будут приглашены общественно-политические деятели Грузии, Азербайджана и Армении, а также представители организаций, задействованных в миротворческих инициативах.

Поддержку созданию НПО "Общекавказский дом" оказали около 50 известных персон в Грузии, среди которых народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, всемирно известный композитор Гия Канчели, а также выдающийся грузинский режиссер Роберт Стуруа. Инициативу также поддержали карабахские армяне.

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