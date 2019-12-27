В Госкомитете прошло мероприятие по случаю 28-й годовщины оккупации Ханкенди

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине оккупации вооруженными силами Армении города Ханкенди.

Как сообщили Report в Госкомитете, в мероприятии приняли участие председатель, заместители председателя Госкомитета, ветераны Карабахской войны, интеллигенция Ханкенди и др.

Память павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана почтили минутой молчания. Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев напомнил, что армяне всегда создавали противостояния на национальной почве, выдвигали территориальные притязания.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев определил приоритетом решение социальных проблем вынужденных переселенцев, улучшение их жилищно-бытовых условий.

После выступили ветераны Карабахской войны, руководители отделений Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов в оккупированных районах, интеллигенция Ханкенди и др.

После был продемонстрирован фильм, посвященный Ханкенди.