В Госдуму направлен запрос в связи с визитом российского депутата в Карабах

"Своим выступлением депутат Константин Затулин нанёс значительный урон российско-азербайджанским отношениям, достигшим больших успехов как в межгосударственных, политических, экономических, парламентских, гуманитарных областях". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО) Эльшан Ибрагимов.

По его словам, Российская национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области направила официальное письмо председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой разобраться с недавним выступлением первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина.

В письме Эльшан Ибрагимов просит власти разобраться, по чьему приглашению К. Затулин прибыл на этот форум, кого он представлял и от имени какой организации выступал, а также, являются ли высказывания депутата Госдумы официальной позицией Российской Федерации.

11 октября российский депутат совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана- Нагорный Карабах, где позволил себе ложные высказывания от имени России и поддержал сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

Накануне в МИД Азербайджана прокомментировали визит К. Затулина в Карабах, назвав его очередной провокацией против Азербайджана.

Игбал Рустамов