В Германии предотвращена армянская провокация

Акция в поддержку азербайджанской армии прошла в немецком городе Кёльн.

Акция в поддержку азербайджанской армии прошла в немецком городе Кёльн.

Как передает европейского бюро Report, акция протеста прошла перед собором в Кельне.

Наши соотечественники, проживающие в Северном Рейне-Вестфалии и других провинциях, также присоединились к акции.

Поскольку массовое мероприятие было разрешено и согласовано с городской администрацией, кёльнские полицейские патрулировали район. Группа армян и сторонников террористической организации РПК пытались сорвать акцию наших соотечественников, однако все они были немедленно выведены из района, усилиями местной полиции.

Участники акции, скандируя лозунги "Шехиды не умирают, Родина не делима!", "Карабах наш и будет нашим", "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" выразили поддержку азербайджанской армии и азербайджанскому народу.

Цель шествия состояла в том, чтобы довести до населения Кёльна правду о Карабахе, а также о том, что ВС Армении обстреливают жилые дома и мирное население в Товузском районе.