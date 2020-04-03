В Газахе предотвращена провокация армян

В Газахе предотвращена провокация армян

3 апреля, 2020 12:28 66

https://report.az/storage/news/b2bd2941e20d123fe66dfb26a7b25c0d/ef2e7391-b0d2-4c44-8adb-4b0bc253b57e_292.jpg На азербайджано-армянской государственной границе с вражеской стороны продолжаются провокации. Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, 3 апреля с 04:30 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных близ села Айгеовит Иджеванского района, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного орудия и снайперских винтовок село Бала Джафарли Газахского района и погранично-боевые пункты Азербайджана близ села. Провокация врага была пресечена, вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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Эта новость также доступна на других языках: Ermənilərin Qazaxda törətdiyi təxribatın qarşısı alınıb

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