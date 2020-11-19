В Физули организован медиатур

На освобожденные от оккупации территории организован медиатур.

На освобожденные от оккупации территории Азербайджана организован медиатур.

Как сообщает командированный в Физули сотрудник Report, сегодня представители средств массовой информации побывали на освобожденной от оккупации территории Физули.

Сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Муса Мамедов проинформировал журналистов о ракете 9M-79 системы "Точка-У", которая упала на территорию Физулинского района 9 октября около 22:00-23:00.

Он сказал, что максимальная дальность полета ракеты составляет 120 км. В то время эти территории могли попасть в глубины вражеской обороны. Назначение ракеты в основном состоит в уничтожении живой силы, коммуникаций и важных объектов:

"Ракета взрывается в воздухе за 20 метров до приземления по назначению. У нее есть 14 500 полуготовых осколков, которые имеют уничтожающую силу, распространяющуюся на 2-3 гектара. Содержит 162,5 кг взрывчатого вещества. Эта территория находится вблизи главной дороги, которой пользуется гражданское население. Также позади находятся населенные пункты. Если бы эта ракета взорвалась над жилыми районами, это привело бы к необратимым последствиям. К счастью, информация о жертвах гражданского населения не поступила”.