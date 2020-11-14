В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался

В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался

14 ноября около 17:00 граждане Азербайджанской Республики Ахмедов Ясин Алескер оглу 1984 года рождения и его брат Ахмедов Асиф Алескер оглу 1989 года рождения, находясь на территории Физулинского района Азербайджана, подорвались на мине

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14 ноября около 17:00 граждане Азербайджанской Республики Ахмедов Ясин Алескер оглу 1984 года рождения и его брат Ахмедов Асиф Алескер оглу 1989 года рождения, находясь на территории Физулинского района Азербайджана, подорвались на мине. В результате Ясин Ахмедов погиб, а Асиф Ахмедов получил тяжкие телесные повреждения. Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре. Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, была назначена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие процессуальные действия. По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Two brothers got hit by mine in liberated territory of Fuzuli district

Версия на азербайджанском языке Füzulinin işğaldan azad olunan ərazisində iki qardaş minaya düşüb, ölən var