В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался

14 ноября около 17:00 граждане Азербайджанской Республики Ахмедов Ясин Алескер оглу 1984 года рождения и его брат Ахмедов Асиф Алескер оглу 1989 года рождения, находясь на территории Физулинского района Азербайджана, подорвались на мине. В результате Ясин Ахмедов погиб, а Асиф Ахмедов получил тяжкие телесные повреждения.
Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, была назначена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие процессуальные действия.
По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело.