В Европарламенте прошла виртуальная фотовыставка и конференция на тему "Монолог женщин в зонах конфликтов"

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Париж. 8 декабря. REPORT.AZ/ В столице Бельгии Брюсселе в здании Европарламента прошла виртуальная фотовыставка и конференция на тему "Монолог женщин в зонах конфликтов".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, на мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Бельгии и глава представительства при Евросоюзе Фуад Искендеров, посол Пакистана в Бельгии Нагхмана Хашими, члены Европарламента Хеиди Хаутала, Ваджид Хан и другие официальные лица.

На конференции, прошедшей при попечительстве депутата Европарламента Саджада Керими и организационной поддержке Европейского Кавказского Дома, коснулись ущерба, нанесенного людям и в особенности женщинам в Нагорном Карабахе Азербайджана, заселенном мусульманами Мьянма регионе Рохинджа и пакистанском Кашмире, а также насилия, с которым столкнулись беженки.

На мероприятии с помощью виртуальной выставки Рафика Гамбарова, Магомеда Исмаилова, Олега Литвина, Эльнура Бабаева, Халида Аскерова, Мирнаиба Гасаноглу и и других азербайджанских фотографов участникам конференции показали горькую судьбу азербайджанских беженок и детей и их тяжелое положение, с которым столкнулись после конфликта.

Члены Европарламента обещали сделать все возможное для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и обещали приложить еще большие усилия для привлечения своих коллег к урегулированию данного вопроса.