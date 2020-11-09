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В День Государственного флага освобождено 71 село, 1 поселок и 8 высот

В День Государственного флага освобождено 71 село, 1 поселок и 8 высот Отмечаемый сегодня в Азербайджане День Государственного флага вошел в историю как значимый праздник.
Нагорно-карабахский конфликт
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9 ноября 2020 г. 21:43
В День Государственного флага освобождено 71 село, 1 поселок и 8 высот

Отмечаемый сегодня в Азербайджане День Государственного флага вошел в историю как значимый праздник.

Как передает Report, в этот день наша армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации еще 71 село, 1 населенный пункт и 8 стратегических высот, подарив азербайджанскому народу настоящую праздничную радость.

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен, Шехер, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, сел Шушакенд, Мухтар, Дашалты, Демирчиляр, Чанагчы, Медаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли, Ашагы Гюздяк, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шыхлы, Гарамамедли, Довлетярлы, Гаджилы, Гусейнбейли, Сараджыг, Физулинского района, села Собу, Гарагёз, Юхары Моллу,Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района, Кечикли, Ордякли, поселок Бартаз, стратегические высоты Бартаз (2 300 метров), Сыгырт (1 370 метров), Шукюратаз (2 000 метров) и пять безымянных высот Зангиланского района, села Галаджыг, Моллагасанли, Аскерханлы, Юхары Нюсус, Ашыг Меликли, Нифталылар, Герер, Челебилер, Гусейналылар, Сойудлу, Ашагы Сирик Джабраильского района, села Гараманлы, Хендек, Хамзали, Махрызлы, Хал, Баллыгая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Боюнекер, Гарагоюнлу, Черели Губадлинского района, села Гюлябюрд, Сафиян, Тюркляр Лачынского района.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan və Ordumuzdan bayram müjdəsi: 71 kənd, 1 qəsəbə, 8 strateji yüksəklik

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