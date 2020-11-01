В Будапеште выразили протест против террора в Барде

По инициативе азербайджанской общины и студентов, проживающих в Венгрии, на площади Свободы в Будапеште прошла церемония поминовения жертв обстрелов Барды и Гянджи вооруженными силами Армении

По инициативе азербайджанской общины и студентов, проживающих в Венгрии, на площади Свободы в Будапеште прошла церемония поминовения жертв обстрелов Барды и Гянджи вооруженными силами Армении.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция, целью которой было информирование общественности о террористических актах, совершенных оккупационной армянской армией в Барде, Гяндже и других населенных пунктах, в результате чего погибли мирные жители, в том числе женщины и дети, началась минутой молчания в память о жертвах террора.

50 участников акции, молодые азербайджанцы, держали в руках таблички с надписями, информирующими об армянском терроре, и лозунгами "Дети – это ангелы, положите конец убийству ангелов!", "Я мир, но Армения убила меня!", "Молитесь за Барду!" и т.д. На площади зажженными свечами было выложено слово "Барда".

Жители города, заинтересовавшиеся акцией, были проинформированы о том, что оккупационная армянская армия наносит удары по мирному населению в Азербайджане кассетными ракетами, применение которых против мирных жителей запрещено.