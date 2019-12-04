В Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В столице Словакии Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.
Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила в Twitter.
Встреча проходит при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
Стороны обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
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