В Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

4 декабря, 2019 23:14

https://report.az/storage/news/24535e596dbfe35cc648ba4a9518a827/8ca48f11-0032-4b8b-bf33-1d8c2917d92e_292.jpg В столице Словакии Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила в Twitter. Встреча проходит при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Стороны обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

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