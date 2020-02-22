По инициативе диаспорских организаций, функционирующих в около 30 странах мира, и при организации Альянса азербайджанцев Германии на Парижской площади близ Бранденбургских ворот в Берлине начался Общеевропейский карабахский митинг, приуроченный к 28-летию Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в акции принимают участие наши соотечественники, проживающие в Азербайджане, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Испании, Италии, Бельгии, Швеции, Латвии и др. странах, а также представители диаспор дружественных народов.

Участники митинга взывают к международным организациям, скандируя лозунги "Карабах – это Азербайджан!", "Мы говорим нет террору!", "Не оставайся равнодушным к Ходжалы!" и др.

Участники акции потребуют, чтобы геноциду, совершенному армянами 28 лет назад в Ходжалы, была дана правовая и политическая оценка на международном уровне.

Во время митинга местным жителям и туристам раздаются брошюры.

В митинге ожидается участие более тысячи наших соотечественников.