 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Трое азербайджанских военнослужащих стали шехидами, уничтожено 7 армянских военных

    Нанесены удары по живой силе и боевой технике врага

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В течение дня 27 сентября и в ночь на 28 сентября в результате предупредительных мер подразделений Вооруженных сил Азербайджана пресечена попытка активизации врага на линии соприкосновения войск. Об этом Report  сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В результате ударов по окопам, позициям, а также по установленным координатам, где находилась живая сила и боевая техника армянских вооруженных подразделений, уничтожены 7 военнослужащих противника, есть многочисленные раненые.

    В тяжелых боях с врагом стали шехидами трое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана - Велиев Рауф Фахраддин оглы, Ахмедзаде Неман Испандияр оглы и Мустафазаде Зохраб Намиг оглы.

    Руководство министерства обороны выражает глубокое соболезнование семьям и близким ставших шехидами военнослужащих.

    "Наши Вооруженные силы полностью контролируют оперативную обстановку вдоль линии фронта и проводят мероприятия с целью пресечения провокаций врага на линии соприкосновения войск", - заявили в министерстве. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi