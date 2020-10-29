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В Азербайджане началась кампания по бойкоту продукции "McDonald’s"

В Азербайджане началась кампания по бойкоту продукции "McDonald’s" Компания "McDonald’s", создавшая свою сеть в Азербайджане, поделилась на своей социальной странице постерами, выражающими поддержку восстановлению нашей территориальной целостности. Однако, некоторое время спустя, все эти постеры были удалены под давление
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 20:10
В Азербайджане началась кампания по бойкоту продукции McDonald’s

Компания "McDonald’s", создавшая свою сеть в Азербайджане, поделилась на своей социальной странице постерами, выражающими поддержку восстановлению нашей территориальной целостности. Однако, некоторое время спустя, все эти постеры были удалены под давлением армян. После компания поделилась постом о "Еде и хороших мгновениях" и попросила прощения у аудитории за опубликованный ранее пост.

Как сообщает Report, это вызвало негодование в азербайджанском обществе.

В социальных сетях распространились призывы об отказе от продукции "McDonald’s". Причиной указывается неуважение компании к территориальной целостности Азербайджана.

Перед рестораном "McDonald’s" в центре города волонтеры информировали посетителей и агитировали не пользоваться продукцией компании. В результате количество посетителей "McDonald’s" резко уменьшилось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda “McDonald’s”dan imtina ilə bağlı kampaniya başlayıb

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