В Азербайджане началась кампания по бойкоту продукции "McDonald’s"

Компания "McDonald’s", создавшая свою сеть в Азербайджане, поделилась на своей социальной странице постерами, выражающими поддержку восстановлению нашей территориальной целостности. Однако, некоторое время спустя, все эти постеры были удалены под давление

Компания "McDonald’s", создавшая свою сеть в Азербайджане, поделилась на своей социальной странице постерами, выражающими поддержку восстановлению нашей территориальной целостности. Однако, некоторое время спустя, все эти постеры были удалены под давлением армян. После компания поделилась постом о "Еде и хороших мгновениях" и попросила прощения у аудитории за опубликованный ранее пост.

Как сообщает Report, это вызвало негодование в азербайджанском обществе.

В социальных сетях распространились призывы об отказе от продукции "McDonald’s". Причиной указывается неуважение компании к территориальной целостности Азербайджана.

Перед рестораном "McDonald’s" в центре города волонтеры информировали посетителей и агитировали не пользоваться продукцией компании. В результате количество посетителей "McDonald’s" резко уменьшилось.