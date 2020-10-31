О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам

В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам "Вызывают сожаление и серьезное беспокойство психологические и физические пытки, которым подверглась в Армении 85-летняя Евгения Бабаян, переданная армянской стороне при содействии Международного комитета Красного креста и Российской Федерации.
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 12:50
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
Хикмет Гаджиев

"Вызывают сожаление и серьезное беспокойство психологические и физические пытки, которым подверглась в Армении 85-летняя Евгения Бабаян, переданная армянской стороне при содействии Международного комитета Красного креста и Российской Федерации.

На видео, обнародованном армянской стороной, видно, как женщину вынуждают высказаться по поводу содержания заранее подготовленного текста. По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, близкие родственники этой женщины тоже предстали перед следствием, проводимом спецслужбами Армении”.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджанская сторона оказала брошенной на произвол судьбы и нуждающейся в физической помощи Евгении Бабаян всю необходимую медицинскую помощь и окружила ее заботой. В отличие от Армении наша сторона не заставила женщину давать показания следователю, она в сопровождении представителей Международного комитета Красного креста была доставлена в больницу.

По гуманной инициативе президента Ильхама Алиева была выражена готовность передать 18 октября армянской стороне двух пожилых армян и тела армянских солдат, однако Армения отказалась от этого. И лишь 28 октября Армения выразила согласие принять пожилую женщину, а на следующий день – тела военнослужащих своей армии.

Мы решительно осуждаем психологическое давление со стороны спецслужб Армении в отношении 85-летней женщины и ее родственников, принуждение к показаниям против Азербайджана. Такое нечеловеческое отношение к больной пожилой женщине просто недопустимо", -добавил Х.Гаджиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке 85 yaşlı qadının Ermənistanda işgəncələrə məruz qaldığı məlum olub

Новости партнеров

Самое важное

В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
31 октября 2020 г. 12:50
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие
30 октября 2020 г. 18:32
Уничтожены еще две РСЗО Смерч противника, подвергшие обстрелу Барда и Тертер
Уничтожены еще две РСЗО "Смерч" противника, подвергшие обстрелу Барда и Тертер
30 октября 2020 г. 17:32
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Худаферин
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Худаферин
30 октября 2020 г. 17:13
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Еще 9 азербайджанских сел освобождены от оккупации
Еще 9 азербайджанских сел освобождены от оккупации
30 октября 2020 г. 15:07
МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника
МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника
30 октября 2020 г. 14:48
Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде
Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде
30 октября 2020 г. 10:54
Уничтожена РСЗО Смерч, подвергшая обстрелу Барду
Уничтожена РСЗО "Смерч", подвергшая обстрелу Барду
30 октября 2020 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi